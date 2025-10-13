Планы Трампа обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине объяснили

«Взгляд»: Слова Трампа о беседе с Путиным о Tomahawk являются закулисной игрой

Политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировали в беседе с газетой «Взгляд» заявление президента США Дональда Трампа о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk («Томагавк») Украине.

«Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским», — заявил Лукьянов.

По его словам, нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает ведущуюся между Москвой и Вашингтоном закулисную игру именно в контексте тезисов, проработанных на двусторонних переговорах в Анкоридже (Аляска). Спикер не исключил, что кейс с «Томагавками» указывает на желание американского лидера заморозить открытое противостояние. «Затем переложить глубинную работу на другие страны», — объяснил собеседник.

Анпилогов назвал разговоры о Tomahawk попыткой главы Белого дома дипломатически воздействовать на Россию. Для него это «козырная карта, которую нужно выложить на стол, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой», уточнил эксперт. По его мнению, Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые условия, выдвигаемые Западом в связи с урегулированием на Украине. Речь идет, в частности, о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения.

Спикер напомнил, что США и Россия не находятся в состоянии войны. Он подчеркнул, что американские власти понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk.

Ранее сообщалось, что на Украине заявления Трампа о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву назвали торгом с Россией по урегулированию конфликта.