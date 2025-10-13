Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 13 октября 2025Мир

Планы Трампа обсудить с Путиным поставку Tomahawk Украине объяснили

«Взгляд»: Слова Трампа о беседе с Путиным о Tomahawk являются закулисной игрой
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировали в беседе с газетой «Взгляд» заявление президента США Дональда Трампа о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk («Томагавк») Украине.

«Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским», — заявил Лукьянов.

По его словам, нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает ведущуюся между Москвой и Вашингтоном закулисную игру именно в контексте тезисов, проработанных на двусторонних переговорах в Анкоридже (Аляска). Спикер не исключил, что кейс с «Томагавками» указывает на желание американского лидера заморозить открытое противостояние. «Затем переложить глубинную работу на другие страны», — объяснил собеседник.

Анпилогов назвал разговоры о Tomahawk попыткой главы Белого дома дипломатически воздействовать на Россию. Для него это «козырная карта, которую нужно выложить на стол, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой», уточнил эксперт. По его мнению, Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые условия, выдвигаемые Западом в связи с урегулированием на Украине. Речь идет, в частности, о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения.

Материалы по теме:
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024
«Мощное оружие, но не совсем современное» Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
«Мощное оружие, но не совсем современное»Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
11 октября 2025

Спикер напомнил, что США и Россия не находятся в состоянии войны. Он подчеркнул, что американские власти понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk.

Ранее сообщалось, что на Украине заявления Трампа о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву назвали торгом с Россией по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    У ВСУ появились проблемы из-за алкоголя

    Обнаружены нейтрализующие вредное воздействие сахара овощи

    Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

    Трампа захотели наградить самой престижной премией Израиля

    Тайно ушедший на СВО сын православного священника потерял ногу при спасении сослуживца

    Половина украинцев захотели ухода Зеленского из политики

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости