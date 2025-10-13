Журова предостерегла Фуркада от поддержки российских спортсменов

Депутат Журова: Фуркада будут оскорблять за поддержку российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предостерегла пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада от поддержки российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас Мартена начнут по-разному глушить в соцсетях, оскорблять его и писать ему гадости», — посчитала Журова. По ее мнению, на француза будет оказано определенное спланированное давление и его словам не будет дано никакого хода.

Ранее Фуркад высказался по поводу отстранения российских спортсменов. Бывший спортсмен заявил, что ему больно за россиян, так как они не несут ответственности за политические решения своей страны.

В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов было отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии допустили до соревнований в нейтральном статусе.