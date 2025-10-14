Спорт
Американский баскетболист назвал обрадовавшее его событие в России

Американского баскетболиста Хантера обрадовало открытие аэропорта в Краснодаре
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американский баскетболист краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер назвал событие в России, которое его обрадовало. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что был рад открытию аэропорта в Краснодаре, так как его пугала мысль о бесконечных поездках на поезде. «Понял, что это знак того, что мое решение продолжить карьеру в "Локомотиве" было правильным», — подчеркнул он.

Хантер подписал контракт с «Локомотивом-Кубань» в 2025 году. До этого он выступал за такие российские клубы, как казанский УНИКС и петербургский «Зенит».

Ранее канадский защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой поделился впечатлениями от русской кухни, назвав любимые и нелюбимые блюда. Со знаком «плюс» он выделил мясные блюда на огне и борщ, а со знаком «минус» — холодец.

