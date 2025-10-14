Частые походы в туалет по ночам оказались опасны

Диетолог Гарсия: Частое мочеиспускание ночью связано с повышенным риском смерти

Диетолог Ботикария Гарсия предупредила, что частое мочеиспускание ночью оказалось связано с повышенным риском смерти. Ее слова приводит издание 20minutos.

«Частые позывы к мочеиспусканию ночью, нарушающие сон, считаются ненормальными. Они связаны со снижением качества жизни и повышением смертности», — пояснила Гарсия. По ее словам, такая ночная привычка может быть признаком сердечной недостаточности, сахарного диабета, инфекций мочевыводящих путей и заболеваний предстательной железы.

Кроме того, плохой сон, вызванный частыми подъемами в туалет, вызывает усталость, трудности с концентрацией внимания, изменения настроения и снижение работоспособности. Помимо этого, он увеличивает риск падений, бытовых травм и переломов, особенно у пожилых людей, предупредила специалистка.

При этом некоторые люди пытаются сдерживать позывы, чтобы избежать бессонницы. Однако эта стратегия тоже вредна для здоровья, особенно для почек, подчеркнула Гарсия.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пасрича призвала не ходить в туалет с телефоном. Она утверждает, что такая привычка чревата появлением анальных трещин.