02:01, 14 октября 2025Забота о себе

Частые походы в туалет по ночам оказались опасны

Диетолог Гарсия: Частое мочеиспускание ночью связано с повышенным риском смерти
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог Ботикария Гарсия предупредила, что частое мочеиспускание ночью оказалось связано с повышенным риском смерти. Ее слова приводит издание 20minutos.

«Частые позывы к мочеиспусканию ночью, нарушающие сон, считаются ненормальными. Они связаны со снижением качества жизни и повышением смертности», — пояснила Гарсия. По ее словам, такая ночная привычка может быть признаком сердечной недостаточности, сахарного диабета, инфекций мочевыводящих путей и заболеваний предстательной железы.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Кроме того, плохой сон, вызванный частыми подъемами в туалет, вызывает усталость, трудности с концентрацией внимания, изменения настроения и снижение работоспособности. Помимо этого, он увеличивает риск падений, бытовых травм и переломов, особенно у пожилых людей, предупредила специалистка.

При этом некоторые люди пытаются сдерживать позывы, чтобы избежать бессонницы. Однако эта стратегия тоже вредна для здоровья, особенно для почек, подчеркнула Гарсия.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пасрича призвала не ходить в туалет с телефоном. Она утверждает, что такая привычка чревата появлением анальных трещин.

