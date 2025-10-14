Доступная биодобавка оказалась защитой от рака кожи

JAMA Dermatology: Витамин B3 снижает вероятность развития рака кожи

Ученые из Университета Вирджинии выявили, что обычный витамин B3 — ниацинамид — способен заметно снизить вероятность развития рака кожи. Исследование, опубликованное в JAMA Dermatology, охватило более 33 тысяч пожилых пациентов и показало, что прием добавки по 500 миллиграммов дважды в день снижал общий риск возникновения рака кожи на 14 процентов.

Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, кто начинал прием после первого диагностированного случая — риск новых опухолей снижался более чем на 50 процентов. Влияние отмечено для базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи, при этом средство оказалось безопасным и хорошо переносимым.

Авторы подчеркивают, что ниацинамид не является химиотерапевтическим препаратом, а действует как мягкая профилактическая защита, помогая клеткам кожи восстанавливаться после ультрафиолетового повреждения. Исследователи считают, что эта доступная добавка может стать новым направлением профилактики рака кожи — особенно для людей, часто находящихся на солнце.

Ранее ученые выяснили, что дефицит витамина D3 может ускорять старение клеток и повышать риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона,