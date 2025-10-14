Россия
Госдума отреагировала на затронувшее почти тысячу россиян решение властей Латвии

Комитеты Госдумы подготовят предложения по защите россиян в Прибалтике
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить предложения по защите соотечественников от дискриминации в Прибалтике после решения властей Латвии, затронувшего почти тысячу россиян. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее стало известно, что более 800 россиян до 13 октября должны были покинуть территорию Латвии якобы из-за нарушения миграционного законодательства.

Володин, отреагировав на это решение, заявил, что притеснению в Латвии подверглись люди пенсионного возраста, приехавшие в страну по распределению. «Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами, — иначе их не назовешь, — и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все, чтобы защитить наших граждан», — сказал спикер Госдумы в ходе пленарного заседания.

Он поручил к четвергу, 16 октября, подготовить необходимые предложения по поддержке сограждан. «Со своей стороны в рамках парламентского измерения постараемся сделать все, чтобы призвать и парламенты других стран, и политиков к действиям, у кого еще совесть осталась. Там есть разные партии», — подчеркнул Володин.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацизмом решение депортировать из Латвии не подтвердивших знание местного языка россиян.

