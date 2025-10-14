Интернет и СМИ
20:15, 14 октября 2025Интернет и СМИ

Европе посоветовали тратить деньги на психологическую помощь для ненавидящих Россию

Фази посоветовал Европе тратить деньги не на оружие, а на психологическую помощь
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Западный журналист Том Фази посоветовал Европе тратить деньги не на оружие для Украины, а на психологическую помощь тем, кто испытывает ненависть к России. Об этом он заявил в соцсети X.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на оружие, Европе следовало бы отправить их на психологическую помощь нашим братьям и сестрам, у которых острый российский психоз», — написал западный журналист.

Фази добавил, что этот шаг «стал бы настоящей европейской солидарностью в действии».

Ранее Фази прокомментировал информацию о том, что Великобритания помогает Украине бить вглубь территории России. Он назвал поведение Лондона настоящим безрассудством.

Перед этим Фази заявил, что главная угроза для Европы исходит от НАТО. По словам западного журналиста, Россия не представляет угрозы для европейских стран, так как у нее нет ни стратегических, ни военных, ни экономических причин нападать на них.

