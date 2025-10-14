Фази посоветовал Европе тратить деньги не на оружие, а на психологическую помощь

Западный журналист Том Фази посоветовал Европе тратить деньги не на оружие для Украины, а на психологическую помощь тем, кто испытывает ненависть к России. Об этом он заявил в соцсети X.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на оружие, Европе следовало бы отправить их на психологическую помощь нашим братьям и сестрам, у которых острый российский психоз», — написал западный журналист.

Фази добавил, что этот шаг «стал бы настоящей европейской солидарностью в действии».

Ранее Фази прокомментировал информацию о том, что Великобритания помогает Украине бить вглубь территории России. Он назвал поведение Лондона настоящим безрассудством.

Перед этим Фази заявил, что главная угроза для Европы исходит от НАТО. По словам западного журналиста, Россия не представляет угрозы для европейских стран, так как у нее нет ни стратегических, ни военных, ни экономических причин нападать на них.