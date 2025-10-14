Имущество и активы бывшего главного кадровика Минобороны арестовали

РИА Новости: Имущество и активы генерала Кузнецова на 500 млн рублей арестовали

Имущество и другие активы бывшего главного кадровика Минобороны России генерала Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц арестовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к ходу следствия источник.

Известно, что объем активов и имущества Кузнецова составил примерно 500 миллионов рублей.

Ранее Кузнецов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятке, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он написал главе государства письмо, где назвал себя «невиновным, добросовестным и честным человеком».

Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Ему вменили получение взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. При обысках у генерала нашли погоны из серебра 925-й пробы и сувенирные монеты, среди которых монета с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».