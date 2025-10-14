Известный российский фигурист заинтересовал судебных приставов

С компании фигуриста Сихарулидзе хотят взыскать 125 млн рублей

С компании известного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе хотят взыскать 125 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

Известно, что олимпийский чемпион владеет 60 процентами ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС», которое занимается реализацией проектов для нужд нефтегазового и энергетического комплексов. Уточняется, что в отношении фирмы регулярно поступают иски от подрядчиков.

Всего на данный момент активны три дела, по которым суммарно требуют взыскать вышеуказанную сумму.

