Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:04, 14 октября 2025Спорт

Известный российский фигурист заинтересовал судебных приставов

С компании фигуриста Сихарулидзе хотят взыскать 125 млн рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

С компании известного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе хотят взыскать 125 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

Известно, что олимпийский чемпион владеет 60 процентами ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС», которое занимается реализацией проектов для нужд нефтегазового и энергетического комплексов. Уточняется, что в отношении фирмы регулярно поступают иски от подрядчиков.

Всего на данный момент активны три дела, по которым суммарно требуют взыскать вышеуказанную сумму.

Ранее сообщалось, что к российскому блогеру Никите Ефремову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подали иск, согласно которому с него требуют взыскать свыше 11 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «токосъемник»

    В столице Европейского союза отменили все рейсы

    Киркоров не увидел ничего плохого в кукареканье

    Три дома моды оштрафовали на сотни миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости