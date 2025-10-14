Культура
17:05, 14 октября 2025

Киркоров сравнил российскую эстраду с зарубежной

Киркоров: На российской эстраде много артистов, не уступающих мировым звездам
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Народный артист России Филипп Киркоров сравнил российский шоу-бизнес с зарубежным. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

Певец отметил, что в России видел много шоу артистов, достойных мирового уровня. «Поэтому мы не отстаем, идем нос к носу, на самом высоком уровне. Я не согласен с вами! У нас много артистов, которые действительно вкладываются, тратят огромные деньги, и я в том числе», — заявил Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров заступился за артистку MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова), которую раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин за ее трек под названием «Кукареку». Киркоров же сравнил россиянку с американской певицей Мадонной.

