20:21, 14 октября 2025Из жизни

Леопарды растерзали четырех человек

В индийском Уттар-Прадеше леопарды растерзали четырех человек за десять дней
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kamal Kishore / Reuters

В индийском штате Уттар-Прадеш леопард растерзал девочку. Об этом сообщает издание India Tribune.

Хищник напал на 12-летнюю Прит Каур, когда она возвращалась домой после визита к врачу, и утащил ее в густые заросли сахарного тростника. Ее тетя подняла тревогу и с помощью соседей прогнала леопарда, но было поздно: спасти девочку не удалось.

Это четвертый смертельный случай, который произошел в этом районе штата всего за десять дней. 27 сентября леопард напал на девятилетнюю девочку, 5 октября зверь загрыз 35-летнего Мунну Лала, а 7 октября — восьмилетнюю Анайю Хан.

Представитель лесного ведомства Санджай Висвал заявил о росте активности леопардов, прежде всего в Сарданагаре. «Сахарный тростник в этом сезоне непривычно высокий, а это идеальное укрытие для леопардов, — утверждает он. — По нашим оценкам, у поселений сейчас держатся семь-восемь хищников».

Жители окрестных сел также считают, что густые заросли тростника на краю леса превратились в убежища для леопардов. По их мнению, из-за этого звери подходят опасно близко к домам и школам.

Ранее сообщалось, что за три недели волки растерзали шесть человек в округе Бахрайч, также расположенного в Уттар-Прадеше. Кроме того, около 20 человек получили ранения. Подобного не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.

