Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:29, 14 октября 2025Забота о себе

Людям с болезнями сердца назвали три веские причины включить в рацион шоколад

Хирург Морено: Темный шоколад снижает артериальное давление
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Хирург Инес Морено посоветовала людям, у которых диагностированы болезни сердца, включить в рацион темный шоколад, и назвала три веские причины это сделать. Об этом пишет издание 20minutos.

Во-первых, по словам Морено, в составе темного шоколада имеются флавоноиды, которые увеличивают выработку оксида азота, расслабляющего и расширяющего артерии. Во-вторых, благодаря этой сладости повышается эластичность сосудов.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Кроме того, утверждает специалистка, темный шоколад снижает артериальное давление. Все это приводят к тому, что кровь лучше циркулирует в организме. В результате снижается риск возникновения проблем с сердцем, в том числе и инфаркта, заключила Морено.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о самых вредных для сердца привычках. По его словам, на этот орган негативно влияет курение.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости