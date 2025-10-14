Названа причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона Дитятина

Трехкратный олимпийский чемпион Дитятин умер от острой сердечной недостаточности

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации источника, бывший спортсмен не страдал от серьезных заболеваний. Отмечается, что его смерть стала шоком для близких и поклонников.

О смерти Дитятина стало известно ранее 14 октября. Ему было 68 лет.

На Олимпиаде-1980 в Москве Дитятин стал обладателем уникального достижения — он завоевал восемь медалей, включая три золотые. Он стал единственным гимнастом в истории, сумевшим добиться такого результата на одних Играх. В 1983 году Дитятин закончил карьеру и занялся тренерской деятельностью.