13:53, 14 октября 2025Спорт

Названа причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона Дитятина

Трехкратный олимпийский чемпион Дитятин умер от острой сердечной недостаточности
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации источника, бывший спортсмен не страдал от серьезных заболеваний. Отмечается, что его смерть стала шоком для близких и поклонников.

О смерти Дитятина стало известно ранее 14 октября. Ему было 68 лет.

На Олимпиаде-1980 в Москве Дитятин стал обладателем уникального достижения — он завоевал восемь медалей, включая три золотые. Он стал единственным гимнастом в истории, сумевшим добиться такого результата на одних Играх. В 1983 году Дитятин закончил карьеру и занялся тренерской деятельностью.

