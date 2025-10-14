Экономика
Предсказаны рекордные вспышки на Солнце

ИКИ РАН: 15 октября ожидаются рекордные вспышки на Солнце
Нина Ташевская
Фото: NASA / Globallookpress.com

В среду, 15 октября, на Солнце могут произойти рекордные за последние 2-3 месяца вспышки. Такие явления предсказали специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в своем Telegram-канале.

Ученые предупредили, что солнечная активность растет и в сторону Земли направляется очень много плазмы. «Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные», — спрогнозировали в ИКИ РАН.

По данным лаборатории солнечной астрономии, днем ранее на Солнце уже произошли 23 вспышки — три из них были сильными и достигали класса М. Во вторник, 14 октября, на звезде зафиксировали 14 вспышек — 2 мощных и 12 обычных.

Ранее ученые засняли на видео момент выброса гигантского солнечного протуберанца. Обнаруженный протуберанец признан одним из крупнейших за 2025 год. Он отделился от Солнца примерно между двумя и четырьмя часами ночи 14 октября. Выброс плазмы прошел между орбитами Земли и Меркурия.

    Все новости