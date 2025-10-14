Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:17, 14 октября 2025Из жизни

Родители высадили сына на обочине и отправились в отпуск

В США родители бросили подростка на обочине с наличными и пистолетами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: VDB Photos / Shutterstock / Fotodom

В США родители высадили подростка на обочине после того, как он отказался ехать с ними в отпуск. Об этом сообщает iHeartRadio.

36-летний Брэдли Леон Герреро Сантос и его 35-летняя жена Росанелла Мендиола Борха бросили шестнадцатилетнего сына на обочине автомагистрали I-75 в штате Флорида, предварительно вручив ему сумку с огнестрельным оружием и наличными. Это произошло, когда он выразил нежелание продолжать семейную поездку на Гуам или в Айдахо.

У мальчика села батарея в смартфоне и какое-то время он брел вдоль дороги, пока кто-то из проезжающих мимо водителей не вызвал полицию. Правоохранители сопроводили его домой.

«Они остановились, вручили ему две сумки, содержащие пистолеты, а также денежные средства, и приказали "присмотреть за домом" пока они в отъезде», — сообщили представители правоохранительных органов. Когда полиция доставила мальчика домой, они обнаружили жилище в полном беспорядке — повсюду было разбросано огнестрельное оружие.

Родителей задержали через два дня с помощью отслеживания мобильных телефонов. Соседи заявили, что поступок Герреро Сантоса и его жены потряс их до глубины души. Они описали отца подростка как «семейного и отзывчивого» человека.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Ранее в США утомившаяся женщина угнала машину. Американка Джейми Пауэлл устала идти пешком и уехала с заправки QuikTrip на чужом автомобиле Hyundai Accent 2014 года, пока его владелец отвлекся.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости