Родители высадили сына на обочине и отправились в отпуск

В США родители бросили подростка на обочине с наличными и пистолетами

В США родители высадили подростка на обочине после того, как он отказался ехать с ними в отпуск. Об этом сообщает iHeartRadio.

36-летний Брэдли Леон Герреро Сантос и его 35-летняя жена Росанелла Мендиола Борха бросили шестнадцатилетнего сына на обочине автомагистрали I-75 в штате Флорида, предварительно вручив ему сумку с огнестрельным оружием и наличными. Это произошло, когда он выразил нежелание продолжать семейную поездку на Гуам или в Айдахо.

У мальчика села батарея в смартфоне и какое-то время он брел вдоль дороги, пока кто-то из проезжающих мимо водителей не вызвал полицию. Правоохранители сопроводили его домой.

«Они остановились, вручили ему две сумки, содержащие пистолеты, а также денежные средства, и приказали "присмотреть за домом" пока они в отъезде», — сообщили представители правоохранительных органов. Когда полиция доставила мальчика домой, они обнаружили жилище в полном беспорядке — повсюду было разбросано огнестрельное оружие.

Родителей задержали через два дня с помощью отслеживания мобильных телефонов. Соседи заявили, что поступок Герреро Сантоса и его жены потряс их до глубины души. Они описали отца подростка как «семейного и отзывчивого» человека.

