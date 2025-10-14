Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных матчей чемпионатов мира

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый спортивный рекорд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Роналду забил свой 947-й гол в карьере во время отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2026 года за сборную Португалии против команды Венгрии. Этот гол стал 40-м по счету для Роналду, благодаря которому футболист установил рекорд по голам в матчах квалификации чемпионатов мира.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему сборной Гватемалы Карлосу Руису. Футболист забил 39 мячей в отборочных матчах чемпионата мира.

Ранее Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Состояние футболиста оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

В феврале Роналду исполнится 41 год. 3 октября форвард был вызван в сборную Португалии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Ирландии и Венгрии.