России пообещали рост производительности труда

Решетников: За шесть лет производительность труда в РФ вырастет на 21 процент

В ближайшие шесть лет производительность труда в России вырастет на 21 процент. Такие показатели пообещал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, его цитирует «Интерфакс» .

Выступая на правительственном часе в Госдуме, Решетников заверил, что рост производительности в будет составлять как минимум по 2,5 процента в год.

«За последние пять лет темпы роста производительности труда в России в среднем увеличивались на 1,5 процента ежегодно. Это выше, чем в Германии, Южной Корее и Японии. И сопоставимо с США и Индией. В последние два года (в 2023-2024 годах), когда наша экономика росла высокими темпами, ускорилась и производительность — до 2,7 процента», — пояснил министр.

На Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов обсудили показатели высокой производительности труда в столице. Градоначальник привел в пример Германию и Италию, где работники пользуются различными привилегиями в ходе рабочего дня, например, возможностью выпивать бокал вина или пива в обеденный перерыв. «Вы видели немцев, которые переработали?» — задался вопросом Собянин, отметив, что рабочим в ФРГ доступны «большой обеденный перерыв, бокал пива, короткая рабочая неделя».

Замглавы Минпромторга России Роман Чекушов отмечал, что к 2030-му производительность труда в российской торговле вырастет на 27 процентов в сравнении с данными за 2023 год. Как заявлял глава правительства Михаил Мишустин, за пять лет показатель должен вырасти на 20 процентов.

