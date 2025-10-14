Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:37, 14 октября 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

Нарколог Саунова: От спиртных напитков в рабочее время лучше отказаться
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В рабочее время не стоит позволять себе выпивать даже бокал вина, рассказала врач-нарколог Марина Саунова. От употребления спиртных напитков в обед она предостерегла россиян в беседе с РИА Новости.

Она напомнила, что алкоголь — это психоактивное вещество, которое уже через несколько минут после употребления начинает влиять на центральную нервную систему. По словам врача, это снижает концентрацию внимания, замедляет скорость реакций и ухудшает координацию движений. «Для офисного работника это означает снижение продуктивности и ошибки в задачах, а для людей, чья деятельность связана с техникой, вождением или ответственными решениями, даже малые дозы могут создавать прямую угрозу безопасности», — предупредила Саунова.

Нарколог добавила, что регулярное употребление даже малого количества вина повышает риск формирования зависимости, нарушает сон, негативно влияет на печень и сердечно-сосудистую систему. Чтобы расслабиться или снять стресс, врач порекомендовала гулять на свежем воздухе, заниматься легкой гимнастикой или пить травяной чай, а не употреблять алкоголь.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Ранее нарколог Андрей Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск развития гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости