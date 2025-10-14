Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

Врач Мясников назвал острый перец секретным оружием против гастрита

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который является секретным оружием против гастрита. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что острый перец, вопреки распространенному мнению, полезен для желудка. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Секретное оружие против гастрита — это острый перец. Действительно, казалось бы, он должен разъедать слизистую [желудка], вызывать проблемы, но на самом деле он помогает улучшить защитную функцию и имеет благоприятное действие на слизистую желудка», — рассказал врач.

Ранее Мясников развеял популярный миф, связанный с гастритом. Врач опроверг мнение, что усугубить болезнь может один популярный продукт.

Перед этим Мясников раскрыл связь между гастритом и кариесом. По его словам, болезнь желудка может спровоцировать проблемы с зубами.