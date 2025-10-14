Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

В суд Москвы поступило ходатайство о повторном заочном аресте экс-владельца ПСБ

В Москве потребовали еще раз заочно арестовать бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве поступило в Тверской райсуд Москвы. Поводом для этого стало расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях у коммерческой структуры. Подробности не приводятся.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания до 2017 года, когда Центробанк обнаружил в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения и заявил о некорректной оценке стоимости активов ПСБ. Впоследствии Следственный комитет обвинил бизнесменов в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей, а также выводе за границу и отмывании миллиардов рублей.

В 2020 году в отношении Алексея Ананьева возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, после чего его впервые заочно арестовали и объявили в международный розыск. В мае 2024 года его признали банкротом.

