Стало известно о насмерть придавленном кабиной лифтере в московском вузе

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В учебном корпусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана на Рубцовской набережной произошел несчастный случай с лифтером. Об этом пишет «МК».

По информации издания, работника придавило кабиной устройства. Спасти его не удалось. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее в Дагестане грузовой лифт придавил подростка, работавшего на одном из предприятий Махачкалы. В результате юноша получил несовместимые с жизнью травмы.

До этого в Урае Ханты-Мансийского автономного округа 11-летнего школьника насмерть придавило лифтом в торговом центре. Как выяснилось, мальчик попытался запрыгнуть на движущуюся с первого этажа вверх платформу, но его зажало конструкциями устройства.

