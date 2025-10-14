Силовые структуры
12:32, 14 октября 2025

Стало известно о последнем послании геймера после расправы над одноклассником в Петербурге

Любовь Ширижик
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Геймер, который жестоко расправился с одноклассником в Санкт-Петербурге, оставил последнее послание. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Молодой человек в записке просит кремировать его тело, а некоему Никите оставляет свои вещи.

19-летний геймер приехал в Петербург из Коми, у него были сложные отношения с семьей, а с матерью он вообще не общался.

Перед расправой молодой человек выложил кровавое видео, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, в свой канал, затем отправился к другу с молотком и ножом и нанес ему множество ударов по голове и более 15 ранений в шею. Конфликта между ними, по предварительным данным, не было.

О жестокой расправе над молодым человеком стало известно ранее 14 октября. Геймер позвонил в полицию и сообщил, что совершил преступление. После этого он попытался свести счеты с жизнью.

