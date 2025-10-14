Ценности
19:10, 14 октября 2025

Стилист перечислила россиянам необходимые в гардеробе вещи

Стилист Скворцова: Футболки с принтами должны быть в базовом гардеробе
Екатерина Ештокина

Фото: Stock story / Shutterstock / Fotodom

Стилист Алиса Скворцова перечислила россиянам необходимые в гардеробе вещи. Соответствующий материал публикует KP.RU.

По словам специалиста, женщинам стоить иметь нарядное платье, а мужчинам — повседневный костюм и футболки с принтами.
«Белый топ, классические брюки, яркие кеды и выразительные аксессуары — все это легко сочетается, превращая обычный аутфит в стильный шедевр. Базовый гардероб — это не скукотища, а ваш личный модный холст», — заявила собеседница издания.

В то же время Скворцова подчеркнула, что одежда должна быть черного, серого, бежевого и белого оттенков, поскольку они наиболее удачно сочетаются с яркими образами.

Ранее в октябре стилисты назвали цвета в одежде, которые снимают усталость. Эксперты Юлия Пухальская и Даниэль О’Коннелл заявили, что поднять настроение могут желтые, бордовые и красные тона.

