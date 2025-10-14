Суд отказал Израилю в допуске гимнастов на чемпионат мира

CAS отказал Израилю в допуске гимнастов на чемпионат мира в Индонезии

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Израильской федерации гимнастики в допуске спортсменов к участию в чемпионате мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщается на сайте организации.

В CAS заявили, что оба запроса израильской стороны были отклонены. Отмечается, что первое производство будет прекращено в связи с отсутствием юрисдикции, а рассмотрение по второй апелляции продолжается.

13 октября Израильская федерация гимнастики подала апелляцию в CAS с требованием обязать Международную федерацию гимнастики (FIG) и индонезийскую федерацию принять меры для обеспечения участия Израиля на чемпионате или же отменить турнир.

До этого министр координации по правам человека, миграции и реформам Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил, что страна отказалась выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он подчеркнул, что решение было принято на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.