Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

Израиль подал апелляцию в CAS из-за недопуска гимнастов к чемпионату мира

Израильская федерация гимнастики подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска спортсменов к участию в чемпионате мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщает ТАСС.

В CAS поступили две жалобы: одна направлена против Международной федерации гимнастики (FIG), вторая — от шести израильских спортсменов с требованием обязать FIG и индонезийскую федерацию принять меры для обеспечения участия Израиля на чемпионате или же отменить турнир. Решение арбитражного суда ожидается в период с 13 по 14 октября.

Ранее министр координации по правам человека, миграции и реформам Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил, что страна отказалось выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он подчеркнул, что решение было принято на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 до 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлению на международных турнирах в нейтральном статусе и смогут принять участие в соревновании.