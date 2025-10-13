Спорт
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
19:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 4-й тур
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 4-й тур
17:49, 13 октября 2025Спорт

Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

Израиль подал апелляцию в CAS из-за недопуска гимнастов к чемпионату мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Израильская федерация гимнастики подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска спортсменов к участию в чемпионате мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщает ТАСС.

В CAS поступили две жалобы: одна направлена против Международной федерации гимнастики (FIG), вторая — от шести израильских спортсменов с требованием обязать FIG и индонезийскую федерацию принять меры для обеспечения участия Израиля на чемпионате или же отменить турнир. Решение арбитражного суда ожидается в период с 13 по 14 октября.

Ранее министр координации по правам человека, миграции и реформам Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил, что страна отказалось выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он подчеркнул, что решение было принято на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 до 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлению на международных турнирах в нейтральном статусе и смогут принять участие в соревновании.

