23:02, 9 октября 2025Спорт

Индонезия отказалась выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира

Индонезия не выдала визы израильским гимнастам для участия в чемпионате мира
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Правительство Индонезии отказалось выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщил министр координации по правам человека, миграции и реформам Индонезии Юсрил Ихза Махендра в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В публикации Махендра отметил, что решение было принято на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной. «Эта мера была принята в связи с поддержкой Индонезии независимости Палестины», — заявил министр.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 до 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлению на международных турнирах в нейтральном статусе и смогут принять участие в соревновании.

Ранее восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. Кроме того, группа из 47 спортсменов потребовала от УЕФА не допускать израильские клубы и сборные до участия в международных турнирах. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

