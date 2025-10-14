Угрозу мегаземлетрясения в США оценили

Геофизик Пулинец: Разлом Каскадия несет реальную угрозу землетрясения в США

Землетрясение в области разлома «Каскадия» — это реальная угроза для США, считает профессор, главный научный сотрудник Институт космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Пулинец. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что усиление сейсмической активности в это разломе может говорить о наступающем землетрясении.

«Нет, это не преувеличение. Это серьезный разлом, там были очень сильные землетрясения, но сильные землетрясения происходят со скважностью в десятки лет. Поэтому точно предсказать очень трудно, если там наблюдается усиление какой-то сейсмической активности, да, это действительно может быть признаком какого-то наступающего землетрясения», — сказал Пулинец.

Он отметил, что силу землетрясения в этой области предсказать трудно.

Ранее газета New York Times написала о том, что США грозит мегаземлетрясение. Согласно последним геологическим исследованиям, происходит стремительная деформация тектонической плиты Хуан-де-Фука, граница которой проходит в 150 километрах от побережья штата Орегон. Плита располагается между Североамериканской и Тихоокеанской плитами, которые разрывают ее на части. Разлом под названием «Каскадия» считается одной из опаснейших зон субдукции на планете. В последний раз он давал о себе знать больше 300 лет назад, но в будущем может спровоцировать землетрясение, куда более сильное, чем от разлома «Сан-Андреас». Мегаземлетрясением называют толчки магнитудой от 9.

