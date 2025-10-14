Мир
В Европе оценили шансы на украинское урегулирование по примеру Газы

Штрак-Циммерман: Добиться успеха на Украине можно только с помощью давления
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский конфликт вряд ли удастся урегулировать по образцу соглашения, достигнутого президентом США Дональдом Трампом в секторе Газа. Об этом заявила председатель комитета по обороне и безопасности в Европейском парламенте (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова приводит Die Welt.

«Добиться успеха [на Украине], которого, без сомнения, добился Трамп [в секторе Газа], можно только с помощью давления, давления, давления», — сказала политик.

Ранее Трамп заявил, что вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС подошел к концу, поэтому сейчас самое время заняться разрешением украинского кризиса. «Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — уточнил глава США.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). 13 октября в рамках реализации достигнутых договоренностей палестинская группировка освободила 20 израильских заложников.

