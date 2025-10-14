Бывший СССР
В России назвали особенность атак ВСУ по гражданским объектам

Мирошник: ВСУ чаще применяют комбинированные атаки против гражданских объектов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще применяют комбинированные атаки с дальнобойным оружием для ударов по гражданским объектам. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что такие случаи учащаются по мере удаления линии фронта от крупных населенных пунктов. В частности, по словам дипломата, украинские войска используют реактивные системы залпового огня (РСЗО), ракеты и беспилотники самолетного типа.

«На протяжении недели атаки продолжились. Для ударов по энергообъектам в Белгородской и Брянской областях ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») комбинировали FPV-дроны и РСЗО. В частности, были применены американские РСЗО HIMARS», — написал Мирошник.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 14 октября запустили для ударов по территории РФ четыре десятка беспилотников. Больше всего из них удалось сбить над Белгородской областью.

