Наука и техника
11:25, 14 октября 2025Наука и техника

В России призвали готовиться к «неблагоприятным сценариям» с НАТО

«Известия»: России из-за учений НАТО следует готовиться к любым сценариям
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

России из-за учений НАТО Steadfast Noon следует готовиться к любым сценариям, в том числе неблагоприятным, призывает газета «Известия».

В публикации отмечается, что маневры альянса, включающие отработку сил ядерного сдерживания, начались 13 октября и, учитывая их масштаб, направлены против России.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, в ходе Steadfast Noon силы НАТО могут отрабатывать возможности по ограничению морского трафика, в частности, блокировку Датских проливов и нанесение ущерба инфраструктуре. «Несмотря на формальный характер, интенсивность учений и их географическая близость к России требуют от нас повышенного внимания и готовности к любым неблагоприятным сценариям», — сказал эксперт.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ядерные учения НАТО Steadfast Noon могут спровоцировать ответную реакцию.

В октябре 2024-го обозреватель американского журнала The National Interest Бен Оллереншоу заметил, что США в случае обезглавливающего ядерного удара России или Китая не смогут гарантировать ответ.

