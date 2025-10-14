Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:49, 14 октября 2025Россия

В России увидели риск потери Сырским должности главкома ВСУ и указали на один признак

Рогов: Под главкомом ВСУ Сырским зашаталось кресло, поэтому он понизил Драпатого
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Под главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским зашаталось кресло, поэтому он решил устранить неугодного ему командующего. Об этом, указывая на один признак риска потери Сырским должности, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

Украинские СМИ до этого сообщали, что по приказу Сырского была ликвидирована оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр», в задачи которой входил контроль за существенным участком фронта от Запорожья до Харьковской области. Командующего группировки Михаила Драпатого в результате понизили в должности и направили в Харьковскую область. Указывалось, что зона ответственности Драпатого таким образом сократилась примерно в два раза.

«Под Сырским зашаталось кресло и снятие Драпатого — это попытка устранить возможного конкурента. Ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает банку с грызущими друг друга пауками», — сказал Рогов.

Он добавил, что Драпатый как главком более удобен для Владимира Зеленского, так как он готов исполнить любой преступный приказ. Сырский, по мнению Рогова, работает на снижение влияние Драпатого и его популярности в рядах среднего командного состава ВСУ.

В силовых структурах России также назвали понижение в должности Драпатого попыткой Сырского с помощью проводимой в армии реформы устранить неугодных командующих. Источник напоминал, что Драпатый ранее выступил с резкой критикой в адрес системы управления ВСУ, в частности, он упоминал круговую поруку и безнаказанность за массовые потери среди военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    В Москве жильцы пожаловались на терроризирующего подъезд соседа

    В российской кризисной отрасли назвали помощь от властей несущественной

    Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам Европы

    Т-80УД заметили в США

    Медведи растерзали трех человек за одну неделю и пошли на рекорд

    В России увидели риск потери Сырским должности главкома ВСУ и указали на один признак

    Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости