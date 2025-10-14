В России увидели риск потери Сырским должности главкома ВСУ и указали на один признак

Под главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским зашаталось кресло, поэтому он решил устранить неугодного ему командующего. Об этом, указывая на один признак риска потери Сырским должности, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

Украинские СМИ до этого сообщали, что по приказу Сырского была ликвидирована оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр», в задачи которой входил контроль за существенным участком фронта от Запорожья до Харьковской области. Командующего группировки Михаила Драпатого в результате понизили в должности и направили в Харьковскую область. Указывалось, что зона ответственности Драпатого таким образом сократилась примерно в два раза.

«Под Сырским зашаталось кресло и снятие Драпатого — это попытка устранить возможного конкурента. Ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает банку с грызущими друг друга пауками», — сказал Рогов.

Он добавил, что Драпатый как главком более удобен для Владимира Зеленского, так как он готов исполнить любой преступный приказ. Сырский, по мнению Рогова, работает на снижение влияние Драпатого и его популярности в рядах среднего командного состава ВСУ.

В силовых структурах России также назвали понижение в должности Драпатого попыткой Сырского с помощью проводимой в армии реформы устранить неугодных командующих. Источник напоминал, что Драпатый ранее выступил с резкой критикой в адрес системы управления ВСУ, в частности, он упоминал круговую поруку и безнаказанность за массовые потери среди военнослужащих.