В России ужаснулись реакции прохожих на исколотую ножом жену бизнесмена

Политолог Бовт назвал страшной реакцию прохожих на нападение с ножом в Казани
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Самое страшное в видео нападения неизвестного с ножом на жену бизнесмена Ирину Ш. — не действия преступника, а реакция прохожих в Казани. Об этом заявил российский политолог Георгий Бовт в Telegram.

Эксперт отметил, что «люди проходят мимо израненного ножом человека» и не пытаются помочь пострадавшей. Такое поведение Бовт назвал неправильным. «Они все видят. Что-то совсем не то с людьми происходит. Вернее, уже произошло», — ужаснулся политолог реакции прохожих на исколотую ножом женщину.

Судя по появившемуся в сети видео, вместо того, чтобы помочь пережившей нападение россиянке, одна из свидетельниц начала пятиться, увела ребенка за техническое строение и остановилась, выжидая. В это время окровавленная пострадавшая уже упала на асфальт. Оказала ли свидетельница помощь россиянке, неизвестно.

Ранее прохожие аналогичным образом отреагировали на жестокую расправу с судьей на улице в городе Камышин. Никто из них не вызвал полицию и не попытался подойти к судье, чтобы проверить, можно ли еще его спасти.

