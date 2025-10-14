Мир
07:34, 14 октября 2025Мир

В США допустили отказ Трампа от помощи Украине

Аналитик Меркурис: Спецпосланник Уиткофф удержит Трампа от поставок оружия Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может удержать американского лидера Дональда Трампа от поставок оружия Киеву. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис объяснил, что Уиткофф может удержать Трампа от поставок оружия Украине, чтобы наладить диалог с Москвой.

«Уиткофф скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я все с ними [оссиянами] улажу чуть позже», — допустил аналитик.

Эксперт уверен, что Уиткофф осознает бессмысленность угроз России. При этом поставка Tomahawk Украине приведет новой эскалации конфликта.

Ранее Трамп подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Думаю, что да», — ответил американский лидер на вопрос о том, состоится ли у него встреча с украинским коллегой 17 октября.

