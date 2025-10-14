Экономика
20:36, 14 октября 2025

В США ситуацию с ростом цен описали словами «не осталось путей без рисков»

Вячеслав Агапов

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Для монетарной политики США не осталось путей без рисков. Такими словами описал ситуацию с ростом цен глава Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джером Пауэлл, его цитирует РИА Новости.

На мероприятии Национальной ассоциации бизнеса глава регулятора признал, что ФРС оказалась в сложной ситуации и ей нужно найти баланс в вопросе снижения ставки. При слишком быстром смягчении монетарной политики может ускориться рост цен, при менее решительных действиях пострадает рынок труда.

«Теперь нет пути, на котором не встретятся риски. Инфляция выше наших целевых показателей, продолжает расти», — пояснил Пауэлл.

Сейчас в США падают спрос и предложение на рынке труда. Из-за введения пошлин президентом страны Дональдом Трампом рост цен ускоряется, а сложности с кадрами прибавляет ужесточение норм миграции. В этих противоречащих условиях от регулятора требуются противоположные действия, подчеркнул глава ФРС.

Пауэлл давно находится под давлением со стороны Трампа, который добивается снижения ставок, применяя весь арсенал влияния вплоть до обвинений в излишних тратах на ремонт зданий ФРС, угроз судом и словесного прессинга.

