Внешний вид Хайди Клум на публике раскритиковали в сети

Внешний вид немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум на публике раскритиковали в сети. Соответствующий кадры и комментарии размещены на сайте Daily Mail.

52-летняя манекенщица была запечатлена в черном кожаном наряде, состоящем из куртки и облегающей мини-юбки. Помимо этого, знаменитость надела ботфорты на каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала коричневую сумку и солнцезащитные очки.

Пользователи сети оценили образ Клум в комментариях под постом. «Думаю, ей пора перестать носить эти супер-узкие и супер-короткие юбки. Пора привести свой стиль в порядок. Она выглядит просто нелепо», «Она выглядит дешево», «Не очень хороший вид», «Она выглядит и одевается как отчаявшаяся постаревшая поклонница группы Bon Jovi из 80-х», — высказались они.

Ранее образ Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее». Манекенщица посетила премьеру шоу Blinded By Delight в Берлине.