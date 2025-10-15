Экономика
08:15, 15 октября 2025Экономика

Россиянам объяснили принцип расчета пенсионных баллов

Сенатор Косихина: Зарплата в 200 тысяч рублей в месяц даст 8,69 пенсионных балла
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Для расчета количества пенсионных баллов гражданину необходимо взять сумму взносов, которые были уплачены за него, поделить ее на максимально возможную сумму взносов и умножить на десять. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала сенатор Наталия Косихина.

В качестве примера она указала, что если зарплата сотрудника составляет 200 тысяч рублей в месяц, то за год он заработает 8,69 пенсионных балла.

В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата равна 8 907,7 рубля. Общее количество баллов напрямую влияет на размер пенсии, чем их больше, тем выше выплаты.

    Все новости