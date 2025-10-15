Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

Глава МИД Польши Сикорский призвал передать Украине ракеты Tomahawk

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), заявив, что без них Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я согласен с президентом [США Дональдом] Трампом, что невозможно выиграть войну, не нанося удары по территории противника, поэтому "Томагавки" следует направить на Украину», — заявил глава МИД Польши.

Ранее Сикорский сообщил, что Украина готовится воевать с Россией еще три года. «Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить [президента России Владимира] Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — сказал польский министр.

Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что США готовы поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — сказал он.