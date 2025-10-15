Мир
12:43, 15 октября 2025

Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

Глава МИД Польши Сикорский призвал передать Украине ракеты Tomahawk
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), заявив, что без них Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я согласен с президентом [США Дональдом] Трампом, что невозможно выиграть войну, не нанося удары по территории противника, поэтому "Томагавки" следует направить на Украину», — заявил глава МИД Польши.

Ранее Сикорский сообщил, что Украина готовится воевать с Россией еще три года. «Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить [президента России Владимира] Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — сказал польский министр.

Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что США готовы поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — сказал он.

