Гуцул рассказала о планах Кишинева на Гагаузию

Гуцул: Кишинев нацелен на полную ликвидацию автономии Гагаузии

Власти Молдавии нацелены на полную ликвидацию автономии Гагаузии с последующим превращением ее в обычный район страны. Об этом заявила глава образования Евгения Гуцул в интервью ТАСС, текст которого был передан через адвокатов.

«Конечная задача Кишинева — полная ликвидация автономии. Нас хотят превратить в обычный район, управляемый из столицы, лишив гагаузов особого статуса, за который боролись поколения», — отметила она.

При этом политик подчеркнула, что гагаузский народ не позволит реализовать план Кишинева.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам заключения по обвинению в финансовых махинациях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот приговор образцом политически мотивированного решения.