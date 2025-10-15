Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 15 октября 2025Бывший СССР

Гуцул рассказала о планах Кишинева на Гагаузию

Гуцул: Кишинев нацелен на полную ликвидацию автономии Гагаузии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Власти Молдавии нацелены на полную ликвидацию автономии Гагаузии с последующим превращением ее в обычный район страны. Об этом заявила глава образования Евгения Гуцул в интервью ТАСС, текст которого был передан через адвокатов.

«Конечная задача Кишинева — полная ликвидация автономии. Нас хотят превратить в обычный район, управляемый из столицы, лишив гагаузов особого статуса, за который боролись поколения», — отметила она.

При этом политик подчеркнула, что гагаузский народ не позволит реализовать план Кишинева.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам заключения по обвинению в финансовых махинациях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот приговор образцом политически мотивированного решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости