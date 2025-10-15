Артист Хазанов после потасовки с журналистом заявил, что у него все хорошо

Артист эстрады и юморист Геннадий Хазанов дал первый комментарий после потасовки с журналистом Shot. Слова актера в Telegram-канале опубликовало издание «Абзац».

«У меня все хорошо. Чувствую себя прекрасно», — сказал Хазанов. Он добавил, что находится на процедурах.

Видео с конфликтом Хазанова с журналистом издание Shot опубликовало 15 октября. В ролике видно, как артист толкает журналиста и хватает за куртку. В издании заявили, что перед этим их сотрудник задавал юмористу вопросы о проданной им недвижимости в России.

13 октября стало известно, что Хазанов продал пять квартир и домов в России общей стоимостью 706 миллионов рублей. Отмечалось, что после этого у юмориста осталось только одно жилье в России — квартира площадью 39 квадратных метров в Замоскворечье. Артист отказался комментировать эту информацию.