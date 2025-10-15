Складной смартфон взорвался прямо во время обзора

Складной смартфон Google взорвался и сгорел во время обзора

Складной телефон Google Pixel 10 Pro Fold взорвался прямо во время записи обзора у блогера JerryRigEverything. Ролик с моментом взрыва доступен на YouTube.

Автор канала JerryRigEverything Зак Нельсон известен тем, что проверяет прочность гаджетов на камеру. В новом видео он попытался испытать складной флагман Google — в том числе согнуть корпус пополам. Когда Нельсон добился того, что задняя панель телефона сломалась, устройство взорвалось.

В ролике JerryRigEverything смартфон стал гореть с большим количеством дыма прямо в руках энтузиаста. Судя по всему, это произошло из-за повреждения аккумулятора. Нельсону удалось потушить пожар. Блогер признался, что за десять лет, что он тестирует гаджеты, это первый случай взрыва. «Pixel 10 Pro Fold — первый телефон, который сгорел дотла», — заявил автор.

В заключение Нельсон рассказал, что заметил у всех складных смартфонов Google одну особенность. Если приложить достаточно физической силы, то аппараты бренда начинают гнуться в месте, где проходит антенна. Google Pixel 10 Pro Fold вышел в начале октября.

В конце сентября блогер заявил, что флагманский iPhone 17 Pro оказался плохо защищен от царапин. При этом аппарат получил достаточно крепкий корпус, который выдерживает сильное сжатие.