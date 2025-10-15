Наука и техника
Рассекречены данные о камере iPhone 18

ETNews: iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат камеру с переменной диафрагмой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Следующий iPhone получит основную камеру с переменной диафрагмой. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Инсайдеры со ссылкой на источники в компаниях-партнерах Apple рассказали, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат новую камеру. Запланированные на осень 2026 года флагманы будут иметь сенсор с переменной диафрагмой — он заменит основной объектив. Кроме него камера получит обычные ультраширокоугольный сенсор и телеобъектив.

Специалисты объяснили, что засекреченная камера iPhone сможет менять настройки диафрагмы в зависимости от условий съемки. Так, при недостаточной освещенности диафрагму можно будет широко открыть, чтобы на нее попадало больше света. При хорошей освещенности, напротив, прикрыть — для того, чтобы не было эффекта переэкспонирования.

В настоящий момент Apple ведет переговоры с партнерами. Камеру будут производить LG Innotech и Foxconn, привод — Luxshare ICT и Sunny Optical. Журналисты заметили, что в топовых смартфонах Apple камера имеет фиксированную диафрагму ƒ/1.78. Также они напомнили, что Samsung тестировала камеры с переменной диафрагмой — ее имели телефоны Galaxy S9 и Galaxy S10, выпущенные в 2018-м и 2019-м годах соответственно. Однако в 2020 году корейская компания отказалась от этой особенности.

Ранее исследователи IDC рассказали, что Apple и Samsung оказались главными производителями смартфонов в мире. Бренды получили долю 19 и 18,2 процента.

    Обсудить
    Все новости