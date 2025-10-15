Культура
09:23, 15 октября 2025

Киркоров решил больше не делать татуировки

Киркоров заявил, что у него не осталось места на теле для новых татуировок
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров заявил, что на его теле не осталось места новых татуировок. Его цитирует Пятый канал.

«У меня уже места не осталось, где делать татуировки. Это раз. Во-вторых, у меня свой замечательный мастер… Я говорю, некуда уже. Все! Где возможно и невозможно — уже все. Места все заняты», — поделился артист.

Ранее Филипп Киркоров заступился за артистку MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова), которую раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин за ее трек под названием «Кукареку».

В 2024 году Киркоров показал татуировку на всю спину, на которой изображен он сам с крыльями, образующими сердце, вензеля и несколько темных линий, которые складываются в цельный рисунок.

