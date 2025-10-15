Киркоров решил больше не делать татуировки

Певец Филипп Киркоров заявил, что на его теле не осталось места новых татуировок. Его цитирует Пятый канал.
«У меня уже места не осталось, где делать татуировки. Это раз. Во-вторых, у меня свой замечательный мастер… Я говорю, некуда уже. Все! Где возможно и невозможно — уже все. Места все заняты», — поделился артист.
Ранее Филипп Киркоров заступился за артистку MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова), которую раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин за ее трек под названием «Кукареку».
В 2024 году Киркоров показал татуировку на всю спину, на которой изображен он сам с крыльями, образующими сердце, вензеля и несколько темных линий, которые складываются в цельный рисунок.