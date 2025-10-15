Александр Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказал отношение к возможному ужесточению лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он поддержал такое решение. «Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, тем лучше. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя — только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет», — заявил Кокорин.

В январе Кокорин в грубой форме раскритиковал уровень РПЛ. По его словам, уже в 2019 году чувствовалось, что чемпионат становится слабее.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.