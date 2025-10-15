Колумбийский футболист из «Рубина» поделился впечатлениями от России

Колумбийский футболист «Рубина»: Россия вживую отличается от образа в телевизоре

Колумбийский защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Андерсон Арройо поделился впечатлениями от жизни в России. Его слова приводит «Бизнес Online».

Андерсон заявил, что Россия вживую выглядит совсем не так, как ее показывают средства массовой информации. «То, что я увидел здесь, очень сильно отличается от того, что говорят по телевизору. Вы понимаете, о чем я. Из-за конфликта на наших каналах постоянно говорят, что здесь небезопасно, нельзя выходить на улицу. Но я своими глазами увидел, что все это совсем не так», — отметил он.

Футболист добавил, что больше всего его в России поразили большие расстояния между городами. «Когда ты отправляешься с командой на выезд, это будто путешествие не в другой город, а в другую страну», — сообщил он.

Ранее французский нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Пьеррик Дюбе поделился впечатлениями от посещения России. Спортсмен отметил, что у него остались положительные эмоции от поездок.