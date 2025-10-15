Отец рэпера Мияги предложил надпиливать ребра ради узкой талии. Почему женщины по всему миру согласились на это?

NYTimes: Женщины бросились сужать талию по методу российского хирурга Кудзаева

Крошечная, неестественно узкая талия внезапно затмила объемную грудь и ягодицы, из-за чего женщины по всему миру ринулись к хирургам. Любительниц пластики не смущают ни опасности вмешательства, ни тяжелое восстановление, которые они готовы терпеть ради «идеальных» параметров. Популярность такого типа фигуры значительно выросла в том числе благодаря российскому хирургу Казбеку Кудзаеву: он предложил новый метод сужения талии, который вскоре подхватили как отечественные, так и западные врачи. Почему женщины по всему миру вдруг решили надпиливать ребра — разбиралась «Лента.ру».

Новый метод сужения талии предложил хирург Казбек Кудзаев

Пластический хирург из Северной Осетии сначала был известен за пределами республики как отец рэпера Мияги, а позже — как создатель инновационного и менее травматичного метода пластики талии.

Метод Кудзаева состоит в том, что врач через надрезы в коже надсекает 11-е и 12-е ребра, оформляя желаемый изгиб и уменьшая обхват талии. После этого надрезы ушивают косметическим швом и надевают на пациента специальный корсет, который в течение двух-трех месяцев удерживает ребра для срастания в новом положении

После вмешательства талия уменьшается в среднем на 9 сантиметров. Метод Кудзаева стал новой, более щадящей альтернативой привычному удалению ребер, которое практиковали многие десятилетия вопреки негативным последствиям.

«Операция по удалению ребер противоречит главному принципу медицины — primum non nocere. Удаление ребер — это вредная и опасная техника», — отмечал Кудзаев.

Результаты работы Казбека Кудзаева Фото: «Клиника доктора Кудзаева»

Некоторые врачи подвергли сомнению метод российского коллеги. Хирург Альфредо Хойос из Колумбии изучил новый метод пластики и предупредил пациентов об опасностях процедуры, которую считают менее травматичной в сравнении с классическим удалением ребер.

И хотя иностранный специалист признает, что метод Кудзаева действительно менее рискованный, однако полностью исключить негативные последствия все еще нельзя. Среди осложнений врач назвал возможное развитие инфекции и проблемы с внутренними органами.

Метод Кудзаева все еще несет в себе определенные риски, в том числе пагубное воздействие на функции легких и дыхательных путей Альфредо Хойос хирург

Но для решившихся на пластику тела метод Кудзаева — все еще лучшая альтернатива классическому удалению ребер, признает Хойос. Доктор вспомнил, что во время изучения методики операции просматривал видеозапись операции Кудзаева и удивился минимальной травматичности вмешательства: его пациентка разговаривала по телефону прямо на операционном столе.

«Да, это правда! Пациентка не чувствовала боли и могла пользоваться телефоном во время операции, которая проводилась под местной анестезией. Я обычно выполняю операции именно под местной анестезией, хотя, если пациент просит, можно сделать и под общим наркозом», — пояснил Кудзаев.

Метод Кудзаева приобрел популярность во всем мире

В результате Хойос признал, что метод Кудзаева стал прорывом в области пластической хирургии. Позже иностранные специалисты доработали технику российского коллеги, сделав ее еще более безопасной, быстрой и безболезненной.

Пациентка на вторые сутки после операции по ремоделированию ребер у Казбека Кудзаева Кадр: @kazbek.kudzaev

Вместо осцилляторной пилы, которая применялась изначально, хирурги стали использовать ультразвуковой прибор, создающий надпилы в ребрах за счет вибраций.

Такая процедура занимает всего около десяти минут и требует от 8 до 12 недель восстановления в корсете, а талия при этом сужается на 8-12 сантиметров.

$8000 стоит операция по ремоделированию ребер

Процедура наиболее эффективна для женщин в возрасте от 30 до 40 лет из-за сниженной травматичности, поскольку их кости заживают медленнее, чем у молодежи. Спортсменам скорее подойдет классическое удаление ребер, так как после ремоделирования они могут остаться с прежними параметрами из-за крепких мышц кора, которые часто возвращают надпиленные ребра в первоначальное положение.

Тренд на узкую талию связывают с популярностью семьи Кардашьян

Специалисты связывают моду на чрезмерно узкую, кукольную талию с неугасающей популярностью женщин из семьи Кардашьян, которые славятся фигурой «песочные часы». Эта тенденция зародилась как раз в 2010-х, когда в инфополе ворвалось семейство Кардашьян, а сейчас этот тренд достиг своего пика.

«В 2010-х годах стандартом красоты были большая попа и грудь. Сейчас женщины предпочитают грудные импланты меньшего размера, но подтяжка ягодиц все еще остается одной из самых популярных процедур по всему миру», — подчеркнул Хойос.

По данным исследования ученого Барнаби Диксона, большинство мужчин считает женщин с фигурой «песочные часы» и узкой талией более привлекательными независимо от размера их груди

В 2023 году мир захватил барбикор — эстетика, вдохновленная образом куклы Барби. Модным стал не только яркий стиль знаменитой куклы, но и ее пропорции, которые считаются неестественными для человека. Исследование, проведенное в Центральной больнице Хельсинки, показало, что реальной женщине с пропорциями Барби не хватало бы от 17 до 22 процентов веса для нормального функционирования репродуктивной системы.

Поэтому в мире метод Кудзаева вскоре прозвали «талией Барби», к которой многие годы стремились тысячи женщин по всему миру. 45-летняя врач из Венесуэлы Джосмер Замбрано рассказала, что наконец решилась на коррекцию фигуры у Хойоса по технологии российского хирурга, поскольку всегда хотела иметь тонкую талию.

А 33-летняя бухгалтер из Ванкувера Джессика Лашер пошла еще дальше: помимо сужения талии, она дважды вставляла грудные и лицевые импланты, а также изменила цвет глаз. «Я хочу быть максимально похожей на Барби», — говорила последовательница барбикора.

Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро на Met Gala 2022 Фото: Chris Polk / WWD / Penske Media via Getty Images

Популяризируют осиную талию и мировые знаменитости, чьи поклонники вслед за кумирами массово бегут к хирургам. Но не все звезды готовы ложиться под нож, поэтому достигают фигуры «песочные часы» корсетами, которые благодаря цикличности моды каждое десятилетие возвращаются в коллекции мировых брендов.

Среди последовательниц тренда — Лорен Санчес, жена миллиардера Джеффа Безоса, которая регулярно выходит в свет в утягивающих талию нарядах.

Но главным амбассадором тонкой талии выступает Ким Кардашьян, которая из-за стремления к непропорциональным параметрам даже угодила в скандал. На один из балов Met Gala телезвезда пришла в корсетном платье Мерлин Монро, которое позже, по слухам, треснуло по швам из-за неподходящего размера.

Прорывы в области пластической хирургии постепенно меняют представления об идеальных параметрах тела, считает Хойос. По его мнению, чем проще проходит операционное вмешательство и реабилитация, тем больше женщин обращается к хирургам.

«Есть хирурги, которые скажут: "Это опасно, трудно получить хорошие результаты". Но мы постепенно доказываем обратное. Нравится это кому-то или нет, но это может навсегда изменить наши представления о красоте», — подытожил он.