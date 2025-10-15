Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

Лавров заявил, что Путин всегда открыт к диалогу с Трампом

Президент России Владимир Путин всегда открыт к диалогу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. С таким заявлением в интервью изданию «Коммерсантъ» («Ъ») выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Он и его команда знают, что в любой момент мы готовы на разных уровнях, включая президентский, общаться и обсуждать конкретные вопросы», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, Москва готова вести диалог «с учетом всего того, что успели наработать за предыдущий период, в том числе российско-американский саммит на Аляске».

Ранее Трамп заявил, что Путин якобы «просто не хочет» заканчивать конфликт на Украине.