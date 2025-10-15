На Западе рассказали о стремлении России восстановить диалог с Евросоюзом

Политик Мема: Россия все еще стремится восстановить диалог с ЕС

Россия стремится восстановить диалог с Евросоюзом, несмотря на агрессивные действия со стороны самой Европы. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Мы (Европа — прим. "Ленты.ру") официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой», — отметил эксперт.

Мема также подчеркнул, что, несмотря на «невразумительное поведение» западных чиновников, Москва еще надеется восстановить диалог с Европейским союзом.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западных лидеров из-за бойкотирования диалога с Россией. До этого глава Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что одной из ошибок Евросоюза было то, что он перестал вести диалог с Москвой.