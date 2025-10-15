Ценности
07:00, 15 октября 2025Ценности

Образ Сидни Суини на презентации фильма вызвал споры в сети

Екатерина Ештокина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Образ американской актрисы Сидни Суини, которая посетила презентацию фильма «Кристи» в Калифорнии, вызвал споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

28-летняя звезда сериала «Эйфория» вышла в свет в серой расклешенной юбке длиной до колена и удлиненном коричневом пиджаке. Помимо этого, знаменитость надела коричневые сапоги на каблуках и воспользовалась коричневым ремешком на поясе. Вдобавок артистка надела белую рубашку с длинным рукавом.

Пользователи сети оценили внешний вид Суини в комментариях под материалом. «Я бы с удовольствием стала ее стилистом. В ее нарядах всегда что-то не так», «Она выглядит нелепо, и я не узнаю ее, потому что она слишком закрыто одета», «Ей нужен стилист получше», — написали одни. «Она выглядит великолепно», «Потрясающе», «Она выглядит очень красиво», — заявили другие.

В сентябре Суини отметила день рождения в образе Бритни Спирс 2008 года. Звезда позировала в серебристом корсетном мини-платье с глубоким декольте и асимметричным подолом бренда The Blonds.

.
