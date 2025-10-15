Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:08, 15 октября 2025Экономика

Официальный курс доллара в России снизился

Банк России понизил курс доллара до 78,8 рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банк России понизил курс доллара более чем на рубль. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс американской валюты на четверг, 15 октября, снизился с 79,9589 до 78,8390 рубля. Евро тем временем опустился с 92,6816 до 91,7258 рубля. Стоимость китайского юаня скорректировали с 11,1190 до 11,0216 рубля.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил укрепление рубля более жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка. Из-за политики регулятора в стране стало меньше импорта. Однако такое развитие событий привело к соответствующим последствиям для экономики и сказалось на доходах бюджета.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что наблюдающееся в последнее время укрепление курса рубля связано в том числе с высокими фискально-монетарными рисками и видится временным явление. В контексте прогнозируемого снижения притока экспортной выручки, к концу года курс может откатиться до 85 рублей за доллар, 12 рублей за юань и 100 рублей за евро, допустил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Раскрыты заработки на гастрольном туре Павла Воли

    В Приамурье полицейские спасли косулю

    Королева приехала в постсоветскую страну

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости