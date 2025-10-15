Официальный курс доллара в России снизился

Банк России понизил курс доллара до 78,8 рубля

Банк России понизил курс доллара более чем на рубль. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс американской валюты на четверг, 15 октября, снизился с 79,9589 до 78,8390 рубля. Евро тем временем опустился с 92,6816 до 91,7258 рубля. Стоимость китайского юаня скорректировали с 11,1190 до 11,0216 рубля.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил укрепление рубля более жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка. Из-за политики регулятора в стране стало меньше импорта. Однако такое развитие событий привело к соответствующим последствиям для экономики и сказалось на доходах бюджета.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что наблюдающееся в последнее время укрепление курса рубля связано в том числе с высокими фискально-монетарными рисками и видится временным явление. В контексте прогнозируемого снижения притока экспортной выручки, к концу года курс может откатиться до 85 рублей за доллар, 12 рублей за юань и 100 рублей за евро, допустил он.