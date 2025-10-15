Подавший в суд на Киркорова россиянин покусился на знаменитый московский пруд

Подавший в суд на Киркорова бизнесмен Рыськов захотел получить Патриарший пруд

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, который подал в суд на Филиппа Киркорова из-за частного берега Москвы-реки, покусился на Патриарший пруд. Об этом сообщил «Известиям» сам предприниматель.

Мужчина подал иск к департаменту жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы и потребовал признать недействительными торги на водоем, расположенный в знаменитом районе. В марте 2025 года Рыськов подготовил необходимый пакет документов на право заключить договор об использовании водного объекта. Там он планировал создать инфраструктуру для отдыха жителей столицы. Однако в конце того же месяца получил отказ.

По словам бизнесмена, в декабре 2024 года департамент ЖКХ уже проводил торги, но их признали несостоявшимися из-за того, что участвовала только одна компания. Тем не менее договор удалось заключить, и организации перешел 81 водный объект — в том числе Патриарший пруд. Рыськов рассказал, что обратился к кадастровому инженеру, которому удалось найти ошибки, ограничившие конкуренцию. Так, площадь объекта была указана неверно — это ввело в заблуждение потенциальных участников торгов.

Ранее Рыськов захотел через суд отобрать у певца Филиппа Киркорова частный берег на Москве-реке. Речь идет о береговой территории площадью 4200 квадратных метров, которая принадлежит артисту с 2014 года. Бизнесмен в подал иск в Красногорский городской суд и потребовал признать сделку недействительной. Он считает, что берег, как и река, принадлежит государству, а значит, должен считаться общественным местом.

